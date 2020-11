부산 기장군, 원안위 기장 이전 촉구 건의문 정부·국회에 전달

기장 이전 TF팀 구성 … 원안위의 원전소재도시 이전 촉구 건의문

오규석 군수 “광화문에 있는 것도 잘못, 원전 현장 있어야 한다”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 전담 TF팀을 통해 원자력안전위원회의 기장 이전을 위한 작업에 속도를 내고 있다.

기장군은 23일 오전 9시 30분 군수 주재로 부군수, 국장, 기획청렴실장, 원전안전과장 등이 참석한 가운데 원안위의 기장군 이전을 위한 TF팀 회의를 열어 대정부 이전 촉구 건의문을 추가로 제출키로 하는 등 후속대책을 논의했다.

기장군은 지난 20일 원안위의 기장군 이전 당위성을 강조한 건의문을 청와대, 국회, 국무총리실, 행정안전부, 원안위에 제출한 데 따른 후속 대책으로 ‘이전 촉구’ 건의문을 중앙정부에 전달키로 결정했다.

정부는 원안위의 지방 이전과 관련한 논의가 전혀 없다는 뜻을 밝히고 있어 현재로서는 지방 이전 계획이 없는 상태이다.

기장군은 이에 원안위가 원자력발전소가 있는 현장으로 꼭 이전해야만 하는 당위성을 강조한 촉구 건의문을 중앙정부에 전달하기로 했다.

국민의힘 황보승희 의원은 지난 2일 원안위 이전 장소를 원전에서 30km 이내 지역으로 한정하는 내용을 담은 ‘원안위 설치 및 운영에 관한 법률 일부 개정법률안’에 대해 전적으로 공감한 것으로 전해진다.

기장군은 국회에서도 원안위의 지방 이전을 위한 근거 법률이 조속히 마련될 수 있도록 국회의원 전원에게 원안위의 원전소재도시 이전을 촉구하는 건의문을 전달할 예정이다.

또한 원전소재 지자체간 공감대를 형성하기 위해 기장, 울주, 경주, 울진, 영광이 참여하는 ‘원전소재 지자체 행정협의회’에서 정식 안건으로 다뤄 공동건의문을 채택하는 방안도 검토하고 했다.

오규석 기장군수는 “탈원전의 시작은 원자력발전소의 안전과 원전주변지역 주민의 안전과 생명을 지키는 일에서 출발하고 그 중심에 원안위가 있다”며 “원안위가 서울 광화문에 있는 것부터 잘못됐다”고 지적했다.

오 군수는 “첫 단추부터 잘못 끼운 것이다. 원안위는 하루빨리 원자력발전소가 있는 현장으로 반드시 이전돼야 한다”고 거듭 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr