용인시, 대형폐기물 간편결제 서비스 도입

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 대형폐기물 간편결제 서비스를 도입한다.

용인시는 23일 시민들이 대형폐기물을 배출할 때 겪는 불편함을 덜어주기 위해 대형폐기물 간편 결제 서비스 운영업체인 ㈜같다와 모바일 앱 '빼기'를 도입하는 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 용인 시민들은 스마트폰 앱을 사용해 읍면동 행정복지센터를 방문하지 않고 간편하게 대형폐기물을 배출할 수 있게 된다. 재활용할 만한 대형폐기물은 중고로 판매할 수 있게 된다.'빼기'앱은 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 누구나 무료로 다운로드 할 수 있다.

지금까지는 대형폐기물 스티커를 구매해 부착하거나, 용인시 홈페이지를 통한 인터넷 신고 또는 행정복지센터를 직접 방문해 처리하는 등 불편이 있었다.

이 앱을 사용하면 대형폐기물 납부필증 없어도 모바일 결제로 처리하는 '직접 버림'서비스 외에도 재활용 가능한 대형폐기물은 지역 내 중고 재활용 센터와 연결하는 서비스도 제공한다.

이를 통해 재활용률도 높일 것으로 보인다.

백군기 용인시장은 "이번 협약으로 대형폐기물 배출 과정에서 느낀 시민들의 번거로움이나 불편함을 해소하길 기대한다"며 "납부필증 제작 예산도 절감할 수 있고, 폐기물 재활용률을 개선하는 등 친환경 행정을 통해 그린 도시 용인으로 나아가겠다"고 강조했다.

한편 업체 측은 용인 관내 대형폐기물 배출 서비스를 다음 달 준비를 거쳐 내년 1월부터 정식 서비스할 예정이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr