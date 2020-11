비엔그룹·인제대 상계백병원, 상호 협력 MOU 체결

22일 비엔그룹 부산 본사에서 협약식 가져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 향토기업인 비엔그룹과 인제대 상계백병원이 유대 강화와 의료 발전을 위해 손을 잡았다.

비엔그룹(회장 조성제)은 지난 22일 오전 10시 구서동 비엔그룹 본사에서 인제대 상계백병원과 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 비엔그룹 조우현 대표이사와 상계백병원 고경수 병원장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.

협약의 주요 내용은 ▲인제대학교 상계백병원-비엔그룹 임직원을 위한 건강강좌 정기 실시와 교류 증진 ▲비엔그룹-임직원에게 상계백병원이 제공하는 내용 공지 등이다.

협약을 통해 비엔그룹과 상계백병원은 긴밀한 업무협조를 바탕으로 상호 간 네트워크 체계 구축과 지역사회 의료 발전을 위해 협력키로 했다.

비엔그룹 조우현 대표는 “국내 유명 대학병원과 협력관계를 맺게 돼 뜻깊다”며 “백병원과 함께 임직원과 시민의 건강 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

