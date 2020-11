속보[아시아경제 오주연 기자] 23일 코스피가 장중 2600을 넘어섰다. 코스피가 장중 2600을 돌파한 것은 지난 2018년 1월 29일 2607.10을 기록한 이후 2년 10개월 만이다.

이날 오전 11시 39분 기준, 코스피는 전 거래일 대비 1.83% 오른 2600.11을 기록하며 역대 최고치를 경신했다.

코스닥지수도 전 거래일 대비 0.45% 상승한 874.07을 기록했다.

