현대차, 英 이네오스와 수소동맹…글로벌 그린 생태계 확산 나선다

현대차 기술력-이네오스 수소연료 공급

이네오스 SUV 신차에 수소연료전지 탑재 등 공동개발

그린 수소 정책 펴는 유럽부터 수소생태계 구축 주도

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 글로벌 톱3 종합화학기업 영국 이네오스(INEOS) 그룹과 글로벌 수소 생태계 확산을 위해 협력한다. 수소 에너지의 생산 및 공급, 저장부터 수소전기차 개발, 연료전지시스템 활용에 이르는 통합 수소 밸류체인을 구축해 수소 경제사회 실현을 앞당긴다는 게 목표다.

현대차는 지난 20일 온라인 협약식을 통해 이네오스그룹과 글로벌 수소 생태계 구축 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다. 영국에 본사를 둔 글로벌 종합화학기업 이네오스는 주력 제품인 석유화학, 특수화학 제품을 생산하면서 생기는 부산물로 연간 30만t의 수소를 생산하고 있다.

MOU에 따라 현대차는 이네오스그룹이 개발 중인 스포츠유틸리티차량(SUV) '그레나디어(Grenadier)'에 수소연료전지시스템을 공급하고 신차를 공동 개발하기로 했다. 또 양사는 수소의 생산, 공급, 유통 및 저장 등 수소 관련 사업에서도 협력을 모색하고 유럽의 그린 수소 생산을 주도하겠다는 공동의 목표를 세웠다. 유럽은 유럽연합(EU)을 중심으로 수전해 시설 구축을 통해 그린수소 생산을 늘리고 수소 관련 인프라 투자를 확대하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

양사는 수소 경제를 선도하기 위한 움직임이 활발한 유럽 내 수소 경제 확산을 위해 MOU 직후 핵심 관계자로 구성된 협의체를 구성하고 유럽연합(EU)과 유럽 각국 정부, 민간기업과 긴밀하게 협력하며 즉각적인 사업 기회 모색에 나설 계획이다. 현대차는 수소연료전지시스템 공급 및 기술을 담당하고 이네오스는 수소의 생산과 저장, 운송 등 연료 공급 차원의 역할을 할 전망이다. 앞서 현대차그룹은 수소경제 사회에 대비하기 위해 2030년까지 수소연료전지시스템 생산 능력을 70만기 규모로 확대한다는 계획을 밝힌 바 있다.

현대차그룹은 지난해 6월 사우디 아람코와의 전략적 협업에 이어 이번 이네오스와의 MOU 체결을 추진하는 등 수소에너지 사업에서 글로벌 종합화학기업과 연대를 강화하고 있다. 수소전기차 보급 활성화를 위해서는 무엇보다 수소 충전 인프라 및 수소 연료 공급망 확보가 중요하기 때문이다.

김세훈 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 2,500 등락률 +1.41% 거래량 927,616 전일가 177,000 2020.11.23 11:59 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 종합화학기업과 수소협력 강화하는 현대차그룹현대차, 글로벌 화학기업 이네오스와 수소 생태계 구축 '맞손'외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close 연료전지사업부장(전무)은 "이네오스 같은 전통적 화학기업이 수소생태계로 진입을 모색하는 것은 시사하는 바가 크다"며 "이네오스의 수소사업 진출 의지에 현대차의 기술력이 더해져 양사가 시너지를 발휘하기를 기대한다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr