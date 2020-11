나주혁신도시, 기업유치·일자리 창출 성과 ‘으뜸’

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시에 조성된 광주·전남(빛가람) 공동 혁신도시가 전국 혁신도시 중 최근 5년간 기업유치와 일자리 창출 성과가 가장 두드러졌다는 연구 결과가 나와 주목된다.

23일 나주시(시장 강인규)에 따르면 국토교통부에서 최근 발표한 ‘혁신도시 성과평가 및 정책지원’ 국토연구원 용역 결과에서 혁신도시는 사업체, 종사자, 여성고용, 상용 노동자 수 증가율이 전국 10개 혁신도시 중 가장 높았다.

해당 연구는 참여정부 이후 추진된 공공기관 지방이전 및 혁신도시 정책의 성과를 종합적으로 평가한 결과를 토대로 혁신도시 미래발전전략을 제시할 목적으로 이뤄졌다.

나주 혁신도시는 혁신도시 건설 사업으로 인한 일자리 창출과 지역경제 활성화 등 혁신역량을 제고하는 성장동력 부문에서 전국 최고 수준의 성과를 달성한 것으로 나타났다.

먼저 나주혁신도시의 총 사업체 수는 지난 2012년 5626개에서 지난 2017년 7633개로 2007개(35.7%) 늘어나며 전국 혁신도시 평균 증가율 13.8%를 훌쩍 웃도는 가장 큰 증가율을 보였다.

혁신도시 다음으로는 충북(29.1%)이 뒤를 이었고 부산(8.4%)이 5년간 가장 낮은 증가율을 기록했다.

사업체 증가는 고용 창출 성과로 이어졌으며 나주 혁신도시에서 최근 5년간 이뤄진 고용증가율 또한 가장 높았다.

지난 2012년 혁신도시 총 고용 수는 2만8696명에서 지난 2017년 4만6381명으로 63.6%(1만8135명) 증가하며 이 역시 전국 평균 증가율 25%를 크게 웃돌았다.

고용증가율에서 주목할 부분은 여성 인력의 고용 증가율이다.

혁신도시 사업체의 여성 고용 수는 지난 2012년 1만2403명에서 5년 뒤 1만8910명으로 52.5%(6507명) 크게 뛰며 증가율이 전국 탑 순위를 기록했다.

종사자 수에 기준한 혁신도시 및 이전공공기관 유관업종 관련 종사자의 집적도 수준도 약 4.6배가 증가했으며 이는 혁신도시 건설 이전 비 기반산업이 현재 기반산업으로 전환됐다는 것을 의미한다고 국토연구원은 밝혔다.

혁신도시는 고용의 질, 즉 안정적 일자리 창출 증가와 직결되는 상용 노동자 수 또한 전국에서 가장 높게 조사됐다.

혁신도시의 상용 노동자 수는 지난 2012년 1만8528명에서 지난 2017년 3만2447명으로 75.1%(1만3919명)나 늘어났다.

한편, 시가 현재까지 유치한 기업은 총 391개로 이중 혁신산단, 혁신도시클러스터 등 유치 기업은 278개였고 광주 등에 유치한 기업은 113개였다.

특히 혁신도시 조성 이전인 지난 2012년부터 5년간 증가한 혁신도시 기업 수는 1570개, 일자리 수는 1만3556명으로 집계됐다.

강인규 시장은 “국토연구원의 연구 결과에 따른 성과는 혁신도시가 정부의 국가균형발전의 지역성장거점으로 자리잡아가고 있다는 것을 의미한다”며 “빛가람 혁신도시가 혁신도시 시즌2를 선도할 수 있도록 정부, 중앙부처, 광역지자체와의 적극적인 협력을 통해 일자리창출, 기업유치, 정주여건 개선 등에 박차를 가해가겠다”고 말했다.

