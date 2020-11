[대신증권]

◇상무 신규선임

▶IPO담당 나유석

▶WM추진본부장 신재범

▶재경1WM본부장 강준규

▶전략지원부문장 강윤기

◇부사장 승진

▶WM사업단장 송혁

◇전무 승진

▶서부WM본부장 정연규

◇전무 전보

▶경영기획본부장 진승욱

▶대외협력담당 조경순

◇상무 전보

▶고객자산본부장ㆍ홍보부문장 김호중

◇부문장 승진

▶정보보호부문장(이사대우) 박현식

[대신에프앤아이]

◇상무 전보

▶경영기획본부장 이성근

[대신저축은행]

◇상무 신규선임

▶스마트금융본부장 현준호

◇본부장 승진

▶영업본부장(이사대우) 장석철

[대신자산운용]

◇상무 신규선임

▶대안투자그룹장 김건홍

[대신자산신탁]

◇상무 신규선임

▶경영지원부문장 오홍진

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr