FM 주파수 청주 103.3㎒·충주 93.5㎒…충북 전역 청취

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단이 24일 'TBN 충북교통방송'을 개국하고 첫 방송을 시작한다.

이번에 개국한 TBN 충북교통방송은 청주시 FM 103.3㎒, 충주시 주파수 93.5㎒를 통해 충북 전역에서 청취할 수 있다. FM 라디오 외에 스마트폰 앱(TBN한국교통방송)으로도 청취가 가능하며, 앱에서는 교통뉴스와 실시간 교통정보도 확인할 수 있다.

도로교통공단 관계자는 "충북지역 실정에 맞는 신속·정확한 교통정보 및 다양한 교통안전 콘텐츠를 제공해 교통사고로부터 충북도민들의 생명과 재산을 보호하는 역할을 하겠다"고 말했다.

TBN 한국교통방송은 도로교통공단이 운영하는 라디오 방송국으로, 충북교통방송이 개국함에 따라 공단은 전국 총 12개국 방송 청사를 운영하게 됐다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr