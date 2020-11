이니스프리, 블프 할인 행사

30일까지 8일간 온오프 전 고객 대상

[아시아경제 조유진 기자] 자연주의 화장품 브랜드 이니스프리가 블랙프라이데이를 맞아 오는 30일까지 8일간 ‘2020 블랙프라이데이 할인 행사’를 진행한다.

1년에 단 한 번 진행하는 국내외 쇼핑 축제인 블랙프라이데이를 기념해 이니스프리 전 품목에 20% 할인 혜택이 적용된다. 또한 행사 기간 내 온오프라인 각 최초 1회에 한해 3만 원 이상 구매 고객 대상으로 결제 금액의 20%를 뷰티포인트로 추가 적립이 가능하다.



찬 바람과 낮아진 기온에 자극받은 겨울철 피부 케어에 도움을 주는 마스크팩 5+5(5개 구매시 5개 더) 행사도 진행한다. 뛰어난 밀착력의 프리미엄 마스크 ‘세컨드 스킨 마스크’와 피부에 빈틈없이 밀착되어 피부 고민을 케어해주는 ‘스킨 클리닉 마스크’를 5+5 구성으로 만나볼 수 있다.

이니스프리 관계자는 “이니스프리의 베스트셀러 제품을 포함한 전 품목에 동일한 할인율이 적용되는 만큼 합리적인 가격으로 다양한 이니스프리 제품을 경험해보는 기회가 되길 바란다”고 전했다.

전 품목 할인 혜택과 더불어 결제 금액의 20%까지 추가 적립해 주는 블프 할인 행사에 대한 자세한 내용은 이니스프리 전국 매장 및 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr