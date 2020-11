경북도, 봉화군에 '국민체육센터' 개관 … "북부권 생활체육 중심 역할"

볼링장 12레인, 수영장 6레인, 헬스장, 탁구장 갖춰

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 북부권 생활체육의 중심 역할을 담당할 '봉화국민체육센터'(봉화읍 해저리)가 개관식에 이어 12월1일부터 정식 운영에 들어간다.

개관식은 23일 오후 2시 이철우 도지사를 비롯해 엄태항 봉화군수, 권영준 봉화군의회 의장, 도의원 등 400여명이 참석한 가운데 열린다.

2016년 문체부 공모사업으로 선정된 봉화국민체육센터 건립에는 국비 33억 지방비 129억 등 총 162억원이 투입됐다. 2018년 첫 삽을 뜬 이후 연면적 4934㎡ 지하1층 지상 2층 규모로 지난 5월에 준공됐다.

봉화국민체육센터는 볼링장 12레인을 비롯해 수영장 6레인, 실내체육관, 헬스장, 탁구장 등의 시설을 갖추고 있다. 북부권지역의 체육시설기반 확충사업의 일환으로 건립된 봉화국민체육센터는 청소년부터 노인층까지 이용할 수 있는 생활체육커뮤니티 역할을 해줄 것으로 기대를 모으고 있다.

이철우 도지사는 "3만2000여 봉화군민들의 건강증진에 크게 기여할 것"이라며 "경북도는 국민체육센터 공모에서 전국 57개소 중 7개소가 선정돼 경기도에 이어 전국에서 두 번째로 많은 예산을 확보했다"고 소개했다.

한편, 봉화국민체육센터는 볼링장, 헬스장, 탁구장 등 3개 종목에 한해 지난 16일부터 27일까지 2주간 사전예약제로 시범 운영중이다. 시범운영 후 체육시설과 운영시스템 등의 미비점을 개선·보완해 다음달 1일부터 본격 운영에 들어가게 된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr