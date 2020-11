이에스알켄달스퀘어리츠, 코스피시장 상장 추진

공모희망가액 5000원, 공모 예정금액 3573억원

국내 최초의 물류센터 리츠… 연내 코스피시장 입성 목표

[아시아경제 구은모 기자] 글로벌 물류기업 ESR의 계열사인 켄달스퀘어리츠운용(Kendall Square)이 국내 최초 물류센터 리츠(REITs·부동산투자회사) 상장을 추진한다.

이에스알켄달스퀘어리츠는 지난 22일 증권신고서 효력 발생을 시작으로 코스피시장 상장을 위한 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다.

이에스알켄달스퀘어리츠는 국내 물류센터를 기초자산으로 켄달스퀘어리츠운용이 조성한 리츠다. 편입되는 물류센터는 그동안 켄달스퀘어가 직접 개발하거나 펀드를 통해 매입한 자산들이다.

증권신고서 제출일 기준 편입이 예정된 물류 자산은 고양과 용인, 부천 등 경기도 권역을 중심으로 총 11개 자산, 684,094m² 규모로 전체 자산규모는 1조4000억원 수준이며, 이러한 수도권 중심의 포트폴리오 구성으로 교통 인프라 및 물동량 집중지역에 인접해 물류허브로서의 지리적 특징을 자랑한다. 더욱이 이커머스 시장 확대의 수혜를 보는 기업이 높은 임차 비중을 차지하고 있다.

물류센터는 온라인 비즈니스 활성화와 함께 주목받고 있는 분야로 전자상거래 급증으로 수요가 지속적으로 증가하는 추세다. 특히 포스트 코로나 시대에 이커머스 플랫폼 사용 증가에 따라 물류시설에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있는 점도 이에스알켄달스퀘어리츠가 국내 최초 물류센터 리츠로 주목 받는 이유다. 향후 입지 및 임차인, 예상 수익률 등을 면밀히 고려해 추가 자산을 편입, 투자 가치 상승에 지속적으로 노력한다는 방침이다.

이에스알켄달스퀘어리츠는 최근 프리 IPO를 통해 약 3600억원 규모의 자금 조달에 성공했다. 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 군인공제회, 코리안리 등이 참여하였으며, 이에스알그룹도 700억원 규모를 추가 투자했다.

이에스알켄달스퀘어리츠의 공모 주식수는 7145만9000주, 공모희망가액은 5000원으로 공모예정금액은 3573억원 규모다. 오는 25일부터 다음달 2일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고, 다음달 4일부터 8일까지 일반투자자 대상의 공모 청약을 실시한다. 대표 주관사는 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리인터내셔널이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr