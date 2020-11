11·19 전세대책, '효과 없다' 54.1% vs '효과 있다' 39.4%

[아시아경제 강나훔 기자] 서민·중산층 무주택자들에게 2년 간 11만4000여 가구를 공급하는 것을 골자로한 정부의 '11·19 전세대책'에 대해 국민의 절반 정도가 전세난 해결에 효과를 보지 못할 것이라고 전망하는 것으로 나타났다.

리얼미터는 YTN '더뉴스' 의뢰로 지난 20일 11·19 전세대책 효과성 관련 국민 여론조사를 실시한 결과 '효과 없을 것'이라는 응답이 54.1%, '효과 있을 것'이라는 응답이 39.4%로 각각 집계됐다고 23일 밝혔다. '잘 모르겠다'라는 응답은 6.5%였다.

효과성에 대해 권역별로 응답이 갈렸다. 광주·전라에서 '효과가 있을 것이다'라는 응답이 59.5%로 절반을 넘었던 반면, 인천·경기(효과 있을 것 32.2% vs 효과 없을 것 66.2%)와 대구·경북(22.9% vs 61.4%), 대전·세종·충청(41.9% vs 53.2%), 부산·울산·경남(39.8% vs 52.9%)에서는 '효과가 없을 것'이라는 부정 여론이 더 많았다. 서울에서는 '효과 있을 것'(47.1%)이란 응답과 '효과 없을 것'(46.6%)이란 응답이 팽팽하게 나타났다.

연령대별로는 30대에서 부정 응답 비율이 64.1%로 가장 높았다. 이어 70세 이상(58.2%), 40대(56.7%), 50대(52.5%) 순으로 효과성에 대해 부정적이었다. 20대(효과 있을 것 41.8% vs 효과 없을 것 46.0%)와 60대(46.2% vs 49.1%)에서는 효과성 정도에 대한 응답이 팽팽했다.

이념성향에 따라 서로 응답이 갈렸는데, 보수성향자 74.9%가 ‘효과가 없을 것이다’라고 응답한 반면, 진보성향자는 67.8%가 '효과가 있을 것’이라고 응답해 결과가 대비됐다. 중도성향자에서는 '효과 없을 것'이라고 응답이 63.8%로, 긍정 응답(32.6%)보다 높은 비율을 나타냈다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 7690명에게 접촉해 최종 500명이 응답을 완료, 6.5%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr





