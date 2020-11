[인터뷰]성장현 용산구청장 “Y(Yongsan) 방역의 힘 이태원...핼러윈데이 확진자 “0”

구 핼러윈데이 대책 유효…잠복기 지난 현재까지 확진자 0명...성장현 구청장 “방역 수칙 지키면서 경제도 함께 돌봐야”...연말까지 서울관광재단과 함께 이태원 일대에서 ‘2020 희망의 빛초롱 축제’ 이어가

[아시아경제 박종일 기자] “무작정 가게 문을 닫는 게 능사가 아닙니다. 방역 수칙을 철저히 지키면서 방역과 경제를 동시에 지켜 나가야 합니다.”

성장현 용산구청장이 핼러윈데이 대책 잠복기가 지난 17일 현재까지 확진자가 0명이라며 이같이 말했다.

보름 전만 해도 용산구는 비상이었다. 10월31일 핼러윈데이를 앞두고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 특별 대책을 쏟아낸 것. ▲재난안전대책본부 및 현장 상황대응반 운영 ▲고위험시설 방역수칙 특별점검 ▲소음 단속 ▲특별 가로정비 ▲이태원 일대 청소 및 안전점검 등이 대표적이다.

특히 구는 서울시, 시 경찰청, 식약처와 함께 이태원 일대 유흥주점, 단란주점, PC방, 노래방 등 고위험시설 174곳에 대한 방역수칙 점검을 지속적으로 시행했다. 전자출입명부 설치, 종사자 증상 확인, 마스크 착용, 이용자 간 1m 이상 간격 유지, 휴식시간제 운영 여부 등 수칙 위반이 확인되면 집합금지 명령과 과태료를 부과할 것이라 엄포했으며 실제 현장에서도 강하게 단속했다.

또 10월28일 구청 대회의실에서 ‘핼러윈데이 관련 민관 합동 연석회의’를 개최, 경찰서·관광경찰대·소방서 등 기관장, 관계자들과 코로나19 방역 및 안전사고 대책을 강도 높게 논의하기도 했다.

성장현 구청장은 “예년처럼 10만명까지는 아니지만 올해도 7만~8만명 이상이 핼러윈데이 이태원을 찾은 것으로 보인다”며 “하지만 2주(최대 잠복기)가 지난 17일 현재까지 핼러윈으로 인한 확진자는 0명”이라고 자신 있게 말했다.

그는 “민간단체인 이태원관광특구연합회에서도 자체 방역과 순찰, 방역 게이트 설치와 운영에 자발적으로 참여했다”며 “민관의 노력이 이런 성과를 거둔 것”이라고 강조했다.

구가 이처럼 기민하게 대응한 데는 이유가 있다. 지난 5월 이른바 ‘클럽 발 확진’으로 주민, 상인들이 큰 고통을 겪었기 때문.

성장현 구청장은 “지난 5월에 발생한 클럽 발 확산으로 구청은 물론 지역 상인들이 오랫동안 힘든 시기를 겪어 왔다”며 “하지만 당시 경험에 비춰 사전에 대응을 했고 효과를 볼 수 있었다”고 설명했다.

지난 5월 황금연휴 기간 중 타 지역 확진자가 이태원 클럽·주점 11곳을 다녀간 것이 확인돼 구는 한바탕 홍역을 치룬 바 있다. 당시 구는 클럽 방문자 전수조사를 진행, 1만2189명 명단을 확보, 전화 또는 문자로 관련 사항을 신속히 알렸다.

주말에도 대부분 직원이 출근, 한남동주민센터 앞 공영주차장에는 선별진료소를 추가로 설치하기도 했다. 이런 노력으로 클럽발 확산세는 5월 중순부터 잦아들었다.

성장현 구청장은 “지난 5월에도 구가 발빠르게 대처했지만 사후 대응에는 한계가 있을 수밖에 없다”며 “앞으로도 지속적으로 현장 단속을 시행, 불미스런 일이 생기지 않도록 구가 최선을 다할 것”이라고 말했다.

또 “연말까지 서울관광재단과 함께 이태원 일대에서 ‘2020 희망의 빛초롱 축제’를 이어간다”며 “상인들도 방역 수칙을 철저히 지키면서 영업을 하고 있는 만큼 시민들께서는 이태원을 잊지 말고 지속적으로 찾아 주시기 바란다”고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr