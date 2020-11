이재명 "코로나 3차 파도 시작 된 듯... 대응단계 상향 불가피"

[아시아경제 나한아 기자] 이재명 경기도지사가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3차 대유행이 다시 시작되고 있다며 대응단계 상향이 불가피하다고 주장했다.

21일 이 지사는 자신의 페이스북에 "국민 여러분의 적극적 참여 덕분에 세계에서 가장 훌륭하게 코로나19 방역을 해 오고 있다"라면서도 "3차 대유행이 시작되고 있어 대응단계 상향이 불가피하다"라고 밝혔다.

이어 "치료제와 백신 개발이 완료될 때까지 감염확산을 지연시키며 견뎌내야 하고, 모두가 힘들지만 힘을 합쳐 함께 노력하면 지금까지 해 왔던 것처럼 얼마든지 극복할 수 있다"라고 강조했다.

그러면서 "(코로나19 대 유행) 1차는 대구·경북, 2차는 수도권, 이제는 전국이다. 대유행이 반복될 때마다 바닥이 넓어지며 강도가 강해지고 있다"라고 지적했다.

이 지사는 "경기도민의 1번 일꾼인 저는 높은 시민의식 자랑하는 경기도민 여러분을 믿는다"라며 "3차 충격에 담담하게 대비하며 연대와 사랑으로 이 위기도 슬기롭게 넘길 것"이라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr