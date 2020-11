"신한류 콘텐츠 웹툰, 미래 전망"…한국만화진흥원 23일 '세계웹툰포럼' 개최

만화웹툰의 세계 시장 동향 분석

한국만화의 국내외 저작권 보호 논의

[아시아경제 박혜숙 기자] 만화영상진흥원은 신한류 대표 콘텐츠로 빠르게 성장하고 있는 만화웹툰의 세계 시장 동향을 분석하고 미래를 전망하는 '2020 세계웹툰포럼'을 오는 23일 개최한다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 공동주관하고 문화체육관광부 후원으로 열리는 포럼은 만화산업 분야 전문가를 연사로 초청해 최근 웹툰 트렌드 분석, 신기술과 접목한 사례를 통해 향후 만화 콘텐츠의 변화와 발전 방향을 모색한다.

특히 해외에서 불법적으로 유통되는 한국만화의 현황 및 저작권 보호에 대한 정부, 업계, 작가 등의 대안을 제시하게 된다.

포럼은 '세계 만화웹툰 시장 동향 분석 및 미래 전망 분석'을 주제로 3개의 세션으로 구성됐다. 또 섹션 중간 브릿지 공연으로 역경 속에서도 작품을 완성하는 작가의 근성과 열정을 컨셉으로 작가 김도하와 노브레인 이성우 콜라보 드로잉쇼도 펼쳐진다.

'만화, 한국콘텐츠의 미래. 만화가 살린다'를 주제로 한 첫번째 세션에서는 박종근 코미코 태국 법인 대표, Zhang Xianfeng 광저우 코믹팬 부사장, Kuo-Yu kiang 뉴욕 코미콘 총괄디렉터 등 3명의 해외 연사가 태국내 한국웹툰 시장 현황과 전망, 중국의 코믹&애니메이션 시장 규모와 소비패턴 및 채널, 미국 콘텐츠 시장 및 문화 개발의 최신 동향 등 세계 만화시장 변화 및 동향을 소개한다.

두번째 세션에서는 'K웹툰의 성공, OSMU에서 찾다'를 주제로 만화IP 비즈니스 사례를 중점적으로 다룬다.

김성모 작가는 SNS를 활용한 만화 연재와 유튜버의 활동과 전망에 대해 소개하고, 김유창 유즈얼 미디어 이사장은 글로벌 IP 비즈니스 성공사례를 보여준다.

이 외에도 전병진 에스에스애니먼트 대표는 '기기괴괴 성형수' 애니메이션 사례를, 김영중 YJ 대표는 '김비서가 왜 그럴까?' 드마라 사례를, 문석환 본펙토리 대표는 웹툰 기반 드라마 '여신강림' 사례에 대해 토크쇼 형식의 라이브 생방송으로 진행한다.

마지막 세션의 주제는 '만화, 한국콘텐츠의 미래. 저작권 보호가 생명이다!'로 배일환 만화스토리작가가 진행을 맡아 1대 1로 연사들이 국내외 저작권 보호 사례 및 정책을 발표한다.

최이태 저작권해외진흥협회 사무국장은 웹툰관련 해외저작권 침해 현황 및 대응방안을, 유대결 엠더블유스토리 대표는 저작권 보호기술과 웹툰을, 정민수 레진코믹스 법무팀 팀장은 웹툰 서비스 현장에서 저작권 침해대응 현황을, 권효진 부산경찰청 경위는 웹툰 불법 인터넷 사이트 단속 경과 및 계획을 주제로 발표를 이어가면서 저작권에 대한 다양한 주제를 다룰 예정이다.

신종철 한국만화영상진흥원장은 "포럼은 웹툰IP, 저작권 등 시의성과 전문성 있는 주제로 세계 만화시장의 변화를 예측하고 올해 국내 만화·웹툰 트렌드를 분석해 콘텐츠 산업의 미래 발전방향을 제시할 것"이라고 밝혔다.

