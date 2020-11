명지코리아·컬처파트너스, 증강현실 언어교육 플랫폼 활성화 ‘맞손’

[아시아경제 김희윤 기자] 증강현실(AR) 기술 스타트업 명지코리아는 컬처파트너스와 AR 기반 비대면 언어교육 플랫폼 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 신규 비대면 교육 콘텐츠를 활성화하고, AR 이모지 기술 기반 플랫폼 개발에 적극 협력할 계획이다.

본 협약은 다양한 교육 콘텐츠 개발 성과를 보유한 컬처파트너스와 뛰어난 얼굴인식 AR-3D필터 기술을 구축한 명지코리아가 사용자 유입에 효과적인 협업 모델을 구축했다는데 의미가 있다고 명지코리아 측은 설명했다.

협약에 따라 컬처파트너스는 AR 기술이 적용된 비대면 언어수업 진행을 위한 실무교육을 온?오프라인으로 제공한다. 프로그램 개발과 시스템 구축을 거쳐 내년 중 정식 출시될 예정이다.

유명진 명지코리아 대표는 “증강현실의 흥미로운 모션필터 기술을 통해 콘텐츠 사용자 유입과 매출 유발 효과가 일어날 것으로 예측한다”고 말했다.

전민경 컬처파트너스 대표는 “이번 협약을 통해 비대면 언어 교육의 보급과 활성화에 양사의 콘텐츠를 활용하는 동시에 수출 시장에 매우 큰 시너지 효과가 발생할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

