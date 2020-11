[아시아경제 이창환 기자] 국방부는 군내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 6명 추가됐다고 21일 밝혔다.

이날 오전 10시 기준 추가 확진자는 육군 간부 2명(인천·포천), 육군 공무직근로자 2명(홍천·철원), 공군 간부 1명(서산), 국방직할부대 병사 1명(과천) 등이다.

이번 추가 확진자들은 부대 내 확진자 또는 확진 판정을 받은 민간인, 자녀 등과 접촉한 경우로 파악됐다.

이날 기준 군내 코로나19 누적 확진자는 219명으로 늘었고, 치료·관리 중인 확진자는 54명으로 증가했다.

