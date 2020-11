[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 인베니아 = LG디스플레이 와 52억원 규모의 디스플레이 장비 공급 계약을 체결했다고 공시. 지난해 매출액 대비 3.6%에 해당.

◆ 휴림로봇 =3분기 영업손실 4억8900만원을 기록해 지난해에 에어 적자 지속. 매출액은 104% 늘어난 83억원, 순이익은 흑자전환한 165억원을 기록했다.

◆ 포스링크 =거래소는 상장적격성 실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안해 조사기간을 다음달 4일까지 연장한다고 공시했다.

◆ 리메드 =3분기 영업이익으로 1억4200만원을 기록해 전년동기대비 91% 줄었다고 공시. 순손실 5200억원을 기록해 적자전환했고, 매출액은 21%가량 줄어든 40억원 기록.

◆ 아이씨디 = 아이씨디 는 엘지디스플레이와 92억2000만원 규모로 FPD제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 디비 7.6%에 해당.

