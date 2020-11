한국씨티은행, 3분기 순익 710억원…전년비 21% '감소'

[아시아경제 유현석 기자]한국씨티은행은 3분기에 710억원의 당기순이익을 거뒀다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 21% 줄어든 것이다.

3분기 총수익은 2999억원으로, 전년 동기보다 8% 줄었다.

총수익은 자산관리사업부문의 견조한 수익 증가에도 불구하고, 저금리 환경의 지속과 신용카드 소비 감소 등으로 감소했다고 한국씨티은행은 설명했다.

지난 9월말 기준 BIS 자기자본비율 및 보통주자본비율은 각각 19.01%, 18.25%를 기록해 은행업계 최상위 수준이었다.

3분기 대손충당금은 신용카드 자산의 감소와 2분기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 선제적인 추가 충당금 적립 등으로 인해 전년 동기 대비 55% 감소한 230억원이었다.

9월 말 현재 고객대출자산은 신용카드와 기업대출의 감소 등으로 전년 동기 대비 1% 감소한 23조8000억원이었다. 예수금은 기업고객과 개인고객의 요구불예금 증가로 인해 전년 동기 대비 4% 증가한 27조4000억원이었다.

3분기 총자산이익률과 총자본이익률은 각각 0.54%, 4.51%를 기록했다.

유명순 은행장은 "이자율 하락, 소비 감소에도 불구하고 핵심 사업인 기업금융, 자산 관리, 개인 대출 부문에서 여전히 모멘텀이 유지된 것은 고무적 신호"라고 평가했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr