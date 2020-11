차영수 전남도의원 “지방도 정비사업 예산 턱없이 모자라”

차 의원 지방도 정비사업 예산확보·해상교량 총괄 부서 신설 주문

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도에서 시행 중인 지방도 정비사업 예산이 턱없이 부족하다는 지적이 행정사무 감사에서 제기된 가운데 예산 확보에 대한 대책이 절실한 것으로 나타났다.

차영수 전남도의회 안전건설 소방위원회 의원은 지난 12일 열린 건설교통국 소관 행정사무 감사에서 지방도 정비사업 예산확보와 해상교량 총괄 부서 신설을 요구했다고 13일 밝혔다.

차영수 의원은 “향후 지방도 정비 사업에 투입해야 할 예산액이 약 5조 2900억 원에 달하는데도 불구하고 올해 1000억 원에도 못 미치는 지방도 정비사업 예산이 책정됐다”며 “이는 연간 필요 예산이 1500억 원에 이르는 것을 고려했을 때 턱없이 부족한 것으로, 10년 전 예산 970억 원과 크게 달라지지 않는 점은 심각하게 반성해야 한다”고 꼬집었다.

이어 “국가지원 지방도사업의 경우 올해까지 2조 357억 원이 투입돼 7개 지구 추진 중이다”며, 미개설 지역에 관한 계획 또한 차질 없이 진행해 주길 바란다”고 당부했다.

또 “연륙 연도교로 육지화된 섬이 늘어남에 따라 관리 및 유지보수 수요가 늘어나고 있다”면서 “도로사업소에만 업무를 맡길 것이 아니라 연륙 연도교 관리나 유지보수 업무를 전담하는 해상교량 총괄 부서를 신설해야 한다”고 조언했다.

한편, 국가지원지방도 사업은 총 7개 노선에 39지구, 329.6km에 3조 2234억 원을 들여 2027년까지 시행될 계획으로 지금까지 2조 357억 원이 투입됐다.

또 전남도 관리 지방도는 총 38개 노선에 1962㎞이며, 지방도 신설과 확장·포장공사에 소요될 것으로 판단되는 예산은 총 7조 3755억 원으로 현재까지 2조 853억 원이 투입됐다.

