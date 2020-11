[아시아경제 황윤주 기자] GS칼텍스가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격을 딛고 3분기 흑자 전환에 성공했다.

GS칼텍스는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 2971억원으로 전년 동기 대비 7.8% 감소했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 5조4577억원으로 39% 줄었고, 영업이익은 7.8% 감소했다. 다만 코로나19 여파가 컸던 2분기와 비교하면 영업이익은 흑자로 돌아섰고 매출은 17.7% 늘었다.

부문별로는 정유 사업 매출이 4조2745억원, 영업이익이 2467억원을 기록했다. 정유 사업은 지난 2분기 2152억원 적자를 냈었다. GS칼텍스 관계자는 "재고 관련 이익과 고마진 제품 판매가 늘고 시황에 따라 탄력적으로 사업을 운영해 실적이 개선했다"고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr