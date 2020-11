대법원 "검찰의 이동재 휴대전화·노트북 압수수색은 위법… 취소하라"

[아시아경제 최석진 기자] '채널A 강요미수' 사건으로 재판을 받고 있는 이동재 전 채널A 기자(35)의 휴대전화와 노트북에 대한 검찰의 압수수색은 위법해 취소해야 한다는 대법원 결정이 나왔다.

대법원 3부(주심 민유숙 대법관)는 13일 이 전 기자의 준항고를 일부 인용한 원심에 대한 검찰의 재항고를 기각했다. 이에 따라 검찰의 휴대전화 및 노트북에 대한 압수수색을 위법하다고 판단, 취소하도록한 원심 결정은 최종 확정됐다.

앞서 서울중앙지검 형사1부(당시 정진웅 부장검사)는 지난 4월 28일 이 전 기자의 주거지와 채널A 본사 등을 압수수색하다 기자들의 반발로 중단되자, 5월 14일 그랜드하얏트호텔에서 채널A 관계자를 만나 따로 보관 중이던 이 전 기자의 휴대전화 2대와 노트북 1대를 건네받는 방식으로 압수수색 영장을 집행했다.

이후 이 전 기자는 압수물 포렌식에 참관하기 위해 서울중앙지검을 방문했다가 노트북과 휴대전화가 자신도 모르는 사이 압수된 데 반발하며 준항고를 신청했다. 준항고는 검사 등의 처분에 불복해 법원에 제기하는 절차다.

앞서 준항고 사건을 심리한 서울중앙지법 형사31단독 김찬년 판사는 "검찰이 처분의 처음부터 끝까지 준항고인에게 영장을 제시하지 않았다"며 "이 전 기자의 휴대전화 2대, 노트북 1대를 압수수색한 처분을 취소한다"고 결정했다.

검찰은 이 같은 법원의 결정에 불복, 재항고 했지만 대법원 역시 원심의 판단이 옳다고 봤다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr