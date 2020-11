[인사]국세청, 역대최다 여성공무원 승진 단행

부이사관 4명·서기관 27명 승진인사

[아시아경제 문채석 기자] 국세청은 부이사관 4명과 서기관 27명의 승진 인사를 오는 19일자로 실시한다고 13일 밝혔다.

우선 서기관 4명을 부이사관으로 올렸다. 지난 9월 고위직 승진으로 발생한 결원을 메웠다.

27명의 인원은 서기관으로 승진했다. 특별승진 인원은 5명이다.

눈에 띄는 특징은 역대 최다인 5명의 여성 공무원 승진을 단행했다는 점이다.

특히 김영찬 대전청 부가가치세과장, 김선미 부산청 조사2-3과 1팀장 등 9공채 여성 승진자 2명은 2014년 하반기 이후 6년 만에 배출됐다.

하반기 서기관 승진 인원 중 여성 비중은 18.5%(27명 중 5명)을 기록했다.

올 상반기의 14.3%(28명 중 4명), 지난해 하반기의 7.7%(26명 중 2명), 지난해 상반기의 12.5%(32명 중 4명)보다 비중이 커졌다.

7, 9급 공채 출신을 역대 최대인 8명 승진시키기도 했다.

다음은 승진 인원 명단.

<승진>

◆부이사관

국세청

▶기획재정담당관 양철호 ▶감사담당관 최영준 ▶법인세과장 양동구 ▶조사기획과장 윤승출

◆서기관

국세청

▶혁신정책담당관실 전진 ▶기획재정담당관실 강정훈 ▶정보보호팀 전병오 ▶감사담당관실 정동주 ▶심사1담당관실 최홍길 ▶국제협력담당관실 김성수 ▶국제세원관리담당관실 김성한 ▶세정홍보과 최병기 ▶전자세원과 손진호 ▶법인세과 민강 ▶자본거래관리과 김태훈 ▶조사기획과 이순민 ▶국제조사과 김항로 ▶장려세제신청과 임영미

서울지방국세청

▶감사관실 고만수 ▶조사1국 조사2과 최미숙 ▶조사4국 조사1과 이주원 ▶운영지원과 이석봉

중부지방국세청

▶조사3국 조사1과 김형철 ▶운영지원과 우병철

인천지방국세청

▶조사1국 조사관리과장 윤재원

대전지방국세청

▶부가가치세과장 김영찬

광주지방국세청

▶감사관 박성열

대구지방국세청

▶징세과장 조승현

부산지방국세청

▶조사2국 조사1과장 김종진 ▶조사2국 조사3과 김선미

국세공무원교육원

▶교육지원과 정하용

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr