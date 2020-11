순천대, 전남여수산학융합원과 우수인재 양성 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)가 전날 순천대 산학협력관 4층 대회의실에서 (사)전남여수산학융합원(원장 박경조)과 ‘우수인재 양성 및 산학협력 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 △교육과정 개발을 통한 우수인재 양성 교육체계 구축, △순천대학교 재학생의 현장실습 활성화 및 취업률 제고, △정부 국책사업 수주 및 산학협력 활성화 사업 공동 추진 등에 상호 협력하기로 약속했다.

(사)전남여수산학융합원은 생산 중심의 산업단지를 생산, 교육, 문화 등이 어우러지는 복합공간으로 재창조하여 근로자에게 평생교육 기회 확대 및 근로 생활의 질 향상을 위하여 지난 2016년 8월 여수 석유화학산업단지에 설립된 사단법인으로 근로자 평생학습, R&D연계 현장맞춤형 교육, 중소기업 연구개발 역량 강화 사업 등을 추진하고 있다.

이번 협약으로 순천대학교 산학협력단은 대학의 교육 역량을 바탕으로 우수인재를 양성하여 (사)전남여수산학융합원의 입주기업과 협업 기업에 순천대학교 재학생들의 현장실습과 취업의 기회를 확대하고, 다양한 정부 국책사업 등을 공동으로 추진함으로써 산학협력 사업을 활성화할 계획이다.

순천대학교 산학협력단 허재선 단장은 “이번 협약을 바탕으로 지역 기업들의 인력수급 문제를 해결하고 대학의 우수 인재들의 현장실습과 취업 연계를 위한 맞춤형 교육 체계를 구축하는 동시에 양 기관이 보유하고 있는 인프라를 활용하여 산학협력 활성화 기반을 구축하기 위하여 함께 노력하겠다”고 말했다.

