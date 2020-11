금융위 "대한항공, 아시아나 인수…도움 된다면 마다할 이유없다"

[아시아경제 조강욱 기자] 금융위원회가 대한항공의 아시아나항공 인수 추진에 대해 "좋은 방안이라면 마다할 이유가 없다"는 공식 답변을 내놨다.

도규상 금융위원회 부위원장은 13일 금융리스크 대응반 회의 이후 기자들과 만나 "산업은행에서 자금 투입의 최소화, 경영이 어려운 기업의 정상화 지원을 통해 고용 안정을 꾀한다든지, 산업 경쟁력을 강화한다는지 등의 측면에서 다각도로 검토하고 있다"며 이 같이 말했다.

도 부위원장은 '산업경쟁력 강화 장관(산경장) 회의를 앞두고 금융위가 대항한공의 아시아나항공 인수를 긍정적으로 보는 입장이냐'는 물음에는 "산경장 회의는 아직 결정된 바가 없다"고 답했다.

그러면서 그는 "산은에서 다양한 가능성을 검토하고 있고 다양한 측면에서 도움이 된다면 (대한항공의 아시아나항공 인수를) 굳이 뭐 마다할 이유는 없다"고 설명했다.

한편, 아시아나항공 채권은행인 산업은행은 자금 지원을 통해 대한항공과 아시아나항공을 '한 지붕' 아래 두는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

이에 대해 산은은 "여러 가지 옵션 중에서 검토 중이나 확정된 바는 없다"고 밝혔다.

