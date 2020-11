진실화해위, 내달 2기 출범…위원장에 정근식 교수 내정

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 내달 10일부터 활동을 재개하는'진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)' 위원장에 정근식 서울대 사회학과 교수(63)를 내정했다고 청와대가 13일 밝혔다. 위원장 임기는 2년이다.

강민석 청와대 대변인은 이날 "정 위원장은 30년 넘게 동아시아 사회사 및 통일·평화 분야를 연구해온 학자로서, 열정과 소신으로 항일독립운동, 한국전쟁, 민주화운동 등 과거사 진상규명과 과거사 피해자 치유를 위해 적극적으로 활동해 왔다는 평가를 받고 있다"며 인선 배경을 밝혔다.

진실화해위는 2010년 12월 활동이 종료됐었으나, 지난 6월 관련법 개정에 따라 내달 2기가 새롭게 출범하게 됐다. 위원회 조사 기간은 3년이며 1년 연장할 수 있다.

강 대변인은 "2기 위원회는 일제 강점기 또는 그 직전에 행한 항일운동, 한국전쟁 전후시기 민간인 집단 희생 사건, 인권침해 사건과 조작의혹 사건, 테러·인권유린·폭력·학살·의문사 사건 등에 대한 진실규명을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

