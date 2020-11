오아시스마켓, 농식품부 생산·유통 우수업체 선정

농식품부-APEC 화상 토론회 참석·발표

[아시아경제 차민영 기자] "생산자 직매입 유통 구조를 확대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 식량을 효율적으로 조달, 공급할 수 있는 기업으로 발돋움하겠다."

안준형 오아시스마켓 부사장은 13일 농림축산식품부가 개최한 코로나19 위기와 식량 안보 관련 정책 사례를 공유하기 위한 아시아태평양 경제협력체(APEC·Asia-Pacific Economic Cooperation) 화상 토론회에 참석해 이 같이 밝혔다.

농식품부는 12~13일 서울 세종호텔에서 ‘코로나19대응 식량안보 정책 모범사례를 공유하기 위한 화상 토론회’를 개최하고 APEC 회원국의 정책 경험을 공유했다. 오아시스마켓은 국내 생산, 유통 우수업체로 선정돼 토론회에 참석했다.

오아시스마켓은 신선식품 새벽배송 서비스를 제공하는 온라인 채널을 가지고 있는 한편 서울, 수도권 등에 오프라인 매장도 40여개 보유하고 있다. 친환경·유기농 상품을 생산자로부터 직매입해 소비자들에게 합리적인 가격으로 공급한다. 전자상거래업체 중 유일한 흑자기업으로 자리매김하고 있다.

안준형 오아시스마켓 부사장은 "오아시스마켓은 유통과 물류구조를 최대한 단순하게 구성함으로써 비용 효율화를 통해 생산자와 소비자가 상생할 수 있는 판로가 되고 있다"며 "비대면(언택트) 시대를 맞이해 신선식품을 최적의 상태로 신속 유통, 배송해 생산자, 소비자 기대에 지속적으로 부응할 수 있는 기업이 되겠다"고 강조했다.

한편, 오아시스마켓은 지난 9월부터 농식품부, aT(한국농수산식품유통공사)와 협력해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 농공상기업에게 온라인 판로를 제공하는 ‘온라인 찬들마루 특별 기획전’도 진행하고 있다. 이달에는 농공상기업 상품의 판매 촉진을 확대하기 위해 최대 20% 포인트 적립 등 구매 혜택을 확대한 ‘프레시 푸드 페스타(Fresh Food Festa)’로 개최된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr