코스피, 외인·기관 순매수에 소폭 상승하며 2490선 마감

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 외국인과 기관 투자자의 동반 순매수에 전날 하락분을 만회하며 2490선으로 한 주를 마감했다. 코스닥 지수는 약보합으로 장을 마쳤다.

13일 코스피는 전일 대비 18.25포인트(0.74%) 상승한 2493.87로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 오전 장에서 혼조세를 보이다 오전 11시30분께 상승 전환했고, 오후 들어 상승폭을 다소 확대하며 2490선에서 한 주를 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 기관 투자자가 각각 5274억원, 935억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인 투자자는 5904억원 순매도했다.

업종별로는 전기,전자(2.65%), 종이,목재(1.56%), 제조업(1.27%) 등이 올랐고, 운수창고(-1.89%), 섬유,의복(-1.22%), 금융업(-1.13%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 삼성전자(3.61%), 카카오(2.24%), 현대차(2.01%), LG화학(1.88%), SK하이닉스(1.82%), NAVER(0.72%) 등이 상승한 반면 삼성SDI(-2.72%), LG생활건강(-1.93%), 셀트리온(-0.68%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 299종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 530종목은 내렸다. 77종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수는 약보합을 한 주를 마쳤다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 장중 꾸준히 0.5% 안팎의 하락폭을 유지하다 장 후반 하락 폭을 좁히며 전 거래일 대비 0.94포인트(0.11%) 내린 839.14로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 기관 투자자가 각각 393억원, 232억원 순매도했다. 반면 개인 투자자는 1465억원 순매수했다.

업종별로는 인터넷(1.70%), 정보기기(1.15%), 반도체(0.89%) 등이 올랐고, 통신장비(-1.76%), 음식료,담배(-1.57%), 일반전기전자(-1.31%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 제넥신(3.77%), 알테오젠(1.45%), SK머티리얼즈(1.39%) 등이 상승했다. 반면 케이엠더블유(-3.33%), 휴젤(-1.84%), CJ ENM(-1.84%), 셀트리온제약(-1.60%), 스튜디오드래곤(-1.11%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 513종목이 올랐고, 하한가를 기록한 1종목을 포함해 751종목은 내렸다. 107종목은 보합을 기록했다.

