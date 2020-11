나주시, 16일부터 ‘예술인 긴급복지’ 2차 접수

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지역 예술인을 대상으로 오는 16일부터 27일까지 긴급복지 지원 사업 2차 신청을 받는다고 13일 밝혔다.

예술인 긴급복지 지원은 코로나19 장기화 여파에 따른 공연, 작품 활동 등 행사 중단으로 경제적 어려움을 겪는 예술인을 지원하기 위한 사업이다.

예술인의 창작활동 기반 및 생활안정자금으로 현금 50만 원을 지급한다.

지원대상은 시에 주소를 두고 예술인 활동증명을 완료한 예술인이다. 신청서를 작성해 문화예술과 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

이번 2차 신청자격은 1차 때와는 달리 직장가입자도 중위소득 120% 이하면 신청할 수 있다.

기존 신청서류에 건강보험료 납부 확인서만 추가 제출하면 된다.

한편 시는 1차 예술인 긴급복지 지원으로 예술인 총 23명에게 긴급지원비 1150만 원을 지급한 바 있다.

시 관계자는 “이번 긴급지원이 코로나19로 예술활동이 위축되면서 생계에 큰 어려움을 겪고 있는 예술인들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “2차 신청 자격 조건이 다소 완화된 만큼 신청 기간 내 빠짐없이 신청해주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr