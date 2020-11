제주경찰청, 지역경찰 관서장 워크숍 개최

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방경찰청은 최근 한라수목원에서 김원준 청장과 전 지구대·파출소장이 참석한 가운데 워크숍을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 워크숍 캐치프레이즈는 ‘제주에서의 100일, 발로 뛴 565km’로, 김 청장이 취임 후 100일 동안 지구대·파출소 등 일선 현장을 방문하기 위해 이동한 거리가 565km로, 앞으로도 도민 최접점 부서에서 일하는 지역경찰과 함께하며 이들의 목소리를 들으며 지속적으로 소통하겠다는 의지를 담고 있다.

워크숍을 통해 김 청장과 지역경찰 관서장들은 ‘가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경찰’로 거듭나기 위한 지역경찰관서의 역할에 대해 심도있게 토론하는 한편 현장의 애로사항을 공유하고, 중요 사건 발생 시 지구대·파출소간 관할을 뛰어넘어 긴밀히 협력하며 총력 대응해야 한다는 데 뜻을 같이했다.

지난 8월 7일 제주경찰청장으로 취임한 김 청장은 아라파출소와 오라지구대를 시작으로 본격적인 현장 방문에 돌입, 중동지구대와 표선파출소를 끝으로 도서지역 파출소(우도·추자파출소)를 제외한 도내 전 지구대·파출소를 방문하는 등 왕성한 현장 소통 행보를 이어가고 있다.

