배민-요기요 M&A, 지분·자산 매각 변수

[아시아경제 문채석 기자] 배달의민족과 요기요의 기업결합(M&A)에 대한 공정거래위원회의 심사 결과가 다음달 나올 것으로 알려진 가운데 공정위가 지분 처분, 자산 매각 등이 필요하다는 의견을 낸 것으로 전해졌다.

12일 업계에 따르면 공정위 사무처(검찰격)은 두 회사 결합 시 배달앱 시장 점유율이 90%가 넘어서는 독과점이 형성될 수 있어 이를 막기 위한 선제조치를 강구해야 한다고 판단한 것으로 알려졌다.

업계는 공정위가 요기요와 배달통 운영사인 독일 딜리버리히어로(DH)에게 배민을 운영하는 우아한형제들 인수를 위한 전제 조건으로 요기요나 배달통 매각을 요구할 수 있다고 본다.

닐슨코리아클릭에 따르면 지난 9월 기준(월간 실사용자) 배달앱 업체 점유율은 배민 59.7%, 요기요 30%, 배달통 1.2%다. 합산 점유율 90.8%로 독과점 사업자다. 후발주자인 쿠팡이츠, 위메프오의 점유율은 각각 6.8% 2.3%다.

DH가 요기요를 매각하면 점유율은 60%대로 낮아진다. 요기요 인수자가 누구냐에 따라 2위 사업자의 점유율은 30~37%가 된다. 1, 2위 격차가 23%포인트 수준으로 좁혀진다.

배민의 자회사인 '푸드테크'를 매각하는 방안도 거론된다. 푸드테크는 음식점 내 주문을 받고 배달대행업체를 호출할 수 있는 기기인 포스(POS·판매 시점 정보 관리)기를 관리하는 회사다.

공정위 사무처가 의견을 제시하면 위원회(법원격) 위원 9명이 전원회의에서 피심의인의 의견을 듣고 최종 합의를 한다. 심의 결과에 따라 최종 조치가 달라질 수 있다.

잠정적으로 다음달 9일 전원회의가 열릴 것으로 알려졌지만 피심의인의 의견 제출이 늦어지면 연기할 수 있다. 공정위 관계자는 "해당 기업결합 건의 심사내용과 시정조치 방안 등에 관한 공정위의 입장이나 심사 일정이 결정된 것이 없다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr