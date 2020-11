韓-메콩 협력관계 격상…文대통령 "포스트 코로나 시대 함께 열자"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 13일 메콩강 유역 5개국과 협력 관계 격상을 제안하면서 "신뢰와 연대, 포용과 상생의 힘으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 극복하고, '포스트 코로나' 시대를 메콩과 한국이 함께 열기를 기대한다"고 말했다.

문 대통령은 이날 오전 11시30분 화상으로 개최된 제2차 한-메콩 정상회의에서 "한국은 메콩과 진정한 친구가 될 것"이라며 이같이 말했다.

지난해 부산에서 첫 개최된 한-메콩 정상회의는 올해 코로나19 여파로 화상으로 개최됐다. 공동의장국인 베트남을 비롯해 라오스, 미얀마, 태국, 캄보디아 정상급 인사들이 참가했다.

응우옌 쑤언 푹 베트남 총리와 함께 이번 정상회의를 주재한 문 대통령은 "내년은 '한-메콩 협력 10주년'이며, 한-메콩 교류의 해"라며 "2011년 한-메콩 협력이 시작된 후 지난해까지 한-메콩 교역은 2.5배, 상호 방문은 3.3배 늘었다. 우리는 서로 깊이 신뢰하는 동반자로 발전하고 있다"고 참가국 정상들을 환영했다.

특히 문 대통령은 코로나 시국에서의 보건 협력을 강조하면서 "한국은 메콩 국가들과 함께 방역물품 협력과 보건의료 역량 강화에 더욱 힘을 기울여 나갈 것"이라고 말했다. 그러면서 "한국은 '코박스(COVAX·백신 균등공급을 위한 다국가 연합체) 선구매 공약 메커니즘'을 통해 개도국을 위한 코로나 백신 지원에 1000만불을 기여할 예정"이라며 "백신에 대한 보편적이고 공평한 접근권이 확보될 수 있도록 메콩 국가들과 협력할 것"이라고 강조했다. 이어 "필수 인력의 왕래를 제도적으로 보장하고, 역내 인프라와 연계성 강화를 위한 노력도 계속해 나가겠다"고 덧붙였다.

문 대통령은 코로나에 따른 경기 침체에도 불구하고 한-메콩 교역이 지난해 수준에 달한 점을 평가하면서, 향후 협력 내실화와 확대를 계속 추진하기 위한 '한-메콩 협력기금' 증액을 발표했다. 올해 300만달러였던 기여금을 내년에는 400만달러로 증액하는 방안을 추진 중이다.

이날 정상회의에서는 문 대통령이 한-메콩 협력 관계를 '전략적 동반자 관계(Strategic Partnership for People, Prosperity and Peace)'로 격상시키자고 제안했으며, 메콩 정상들의 지지 하에 채택됐다.

문 대통령이 전날 개최된 '한-아세안 정상회의'를 계기로 우리 정부의 신남방정책을 '신남방정책 플러스'로 한 단계 심화시키는 방안을 발표한 만큼, 신남방정책의 핵심 축인 메콩 지역과의 협력 역시 새로운 추동력을 얻을 것으로 기대된다고 청와대 측은 밝혔다.

