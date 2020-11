김천시 여성단체협의회 '펀(fun)한 리더십' 워크숍

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 지역 여성단체협의회가 지난 10일 1박2일 일정으로 여성 지도자 역량강화 워크숍을 실시했다고 13일 전했다.

첫째날 '펀(fun)한 리더십으로 행복한 세상 만들기'란 주제로 마련된 리더십 특강에 이어 아로마테라피 체험수업도 마련됐다. 둘째날은 김천 수도산 자작나무 치유의 숲을 트레킹하며 트인 자연 속에서 몸과 마음을 힐링하는 기회를 가졌다.

김삼선 여성단체협의회장은 "코로나19로 연기됐던 이번 워크숍을 통해 회원들과 함께 소통할 수 있는 소중한 시간을 가질 수 있어서 기쁘다"며 "앞으로 지역의 여성 리더로서 성실하게 역할을 수행하고 봉사할 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

김재천 김천시 가족행복과장은 "여성 리더로서 가진 감성, 섬세함, 배려의 장점을 발휘하여 시정발전을 위해 여성단체협의회가 적극적으로 앞장서 주실 것을 기대한다"고 당부했다.

