'여자친구 살해' 남성 2명, 같은날 징역 15·20년

서울북부지법 형사합의13부(부장판사 허경호)는 13일 살인 혐의로 재판에 넘겨진 김모(63)씨에게 징역 20년을 선고하고 10년간 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착을 명령했다.

재판부는 "범행 동기나 방법의 잔혹성에 비춰볼 때 사안이 무겁고 비난 가능성이 크다"며 "살인미수 누범기간에 살인을 저질러 사회에서 장기간 격리하는 엄한 처벌이 불가피하다"고 밝혔다.

김씨는 지난해 피해자인 여성 A씨와 만나 교제하다가 올해 동거를 시작했다. 김씨는 올해 8월 A씨와 말다툼 하다가 둔기로 A씨의 머리 등을 여러 차례 가격해 숨지게 한 것으로 조사됐다.

김씨는 살인미수 혐의로 2년을 복역한 후 누범기간 중에 있었고 과거에도 여러 차례 폭력 범죄로 처벌받았다.

재판부는 "피해자가 숨질 때까지 극심한 정신적, 육체적 고통을 느꼈을 것으로 보이고 상당한 정신적 고통을 안고 살아가게 될 유족들이 엄벌을 탄원하고 있다"고 밝혔다.

이날 같은 시간 서울북부지법 형사합의11부(마성영 부장판사)는 살인 및 특수협박 혐의로 기소된 손모(52)씨에게 징역 15년을 선고했다.

손씨는 올해 6월 피해 여성이 연인관계를 정리하자고 하자 흉기로 피해자를 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 손씨는 살인 혐의는 인정하면서도 동반자살을 시도하다가 일어난 일이고 흉기를사전에 준비한 것은 아니라고 주장했다.

재판부는 "부검 결과를 보면 피고인이 흉기를 미리 준비해두고 본인이 살던 주거지로 피해자를 유인해 계획적으로 살인한 것으로 보인다"며 손씨의 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 "피해자의 고귀한 생명을 빼앗았을 뿐만 아니라 유족에게 씻을 수 없는 슬픔을 안겨주고도 동반자살을 하다 본인만 살아남았다고 주장하는 등 반성을 깊이 하는 것 같지 않다"고 비판했다.

