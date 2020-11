서울시, "주말 서울시내 대규모 집회, 코로나19 확산 위험" 경고

신고인원 99명씩 인접한 집회 다수 … 민주노총 등에 자제 당부

[아시아경제 조인경 기자] 서울을 비롯한 수도권의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 급증하면서 이번 주말 서울 도심에서 예정된 집회에서 감염이 확산될 우려가 높다고 서울시가 경고하고 나섰다.

13일 서울시에 따르면, 주말인 14일 여의도와 도심에 42개 단체 주관으로 각각 인원 99인 이하인 집회가 여러 건 신고된 상태다.

시는 "특히 '전국민중대회' 집회들은 신고인원이 각 99인 이하이나 신고 장소들이 인접해 있어 동시간대에 다수 집회가 대규모화될 경우 코로나19 확산 위험성이 있다"고 설명했다.

앞서 서울시는 지난달 집회 제한인원을 기존 '10명 이상'에서 '100명 이상'으로 확대한 상태다. 집회 개최 단체들은 서울시의 이같은 제한 조치를 피하고자 집회인원을 99인 이하로 신고해 왔다.

서울시 관계자는 "전국민주노동조합총연맹을 비롯해 14일 집회를 신고한 모든 단체에 집회 자제를 강력히 촉구한다"며 "방역수칙 미준수 및 불법 행위가 있으면 고발 조치 등 엄정하게 대처할 것"이라고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr