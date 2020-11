[아시아경제 이민우 기자] 지니뮤직 지니뮤직 043610 | 코스닥 증권정보 현재가 4,185 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 234,388 전일가 4,185 2020.11.13 11:05 장중(20분지연) 관련기사 지니뮤직 3분기 누적 사상최대 실적 달성…"음원 유통 매출 ↑"지니뮤직, 앱 5.0 버전 '뮤직컬러' 론칭…"음악과 컬러 매칭의 초개인화"【전문가추천】 수소경제 시대 개막...'이 종목' 꼭 잡아라 close 은 올해 3분기 매출 620억원, 영업이익 38억원의 잠정실적을 기록했다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 0.30%, 112.25% 늘었다. 당기순이익은 같은 기간 254.39% 증가한 34억원으로 집계됐다.

