대중교통이나 의료기관, 유흥주점과 일반음식점 등 다중이용시설에서 마스크 의무 착용이 시작된 13일 서울 종로구 지하철5호선 광화문역에서 서울교통공사 관계자들이 마스크 착용 캠페인을 펼치고 있다./강진형 기자aymsdream@

