SK렌터카 "제주 렌터카 이용하고 감귤 받아가세요"

[아시아경제 우수연 기자]SK렌터카가 제주도 지역 경제 발전을 돕고 렌터카 이용 고객 만족도를 높이기 위해 제주 지점 및 빌리카 이용 고객에게 제주산 햇감귤을 선물한다고 13일 밝혔다.

SK렌터카는 영농조합법인 서귀포 칠십리로부터 80t의 감귤을 구매해 이날부터 내년 2월 12일까지 3개월간 제주지역 SK렌터카 계약 고객에게 무상 제공하기로 했다.

SK렌터카는 제주도 렌터카 이용 고객 조사를 통해 가장 선호하는 제주 특산물이 '감귤'이라는 점에 착안해 이번 행사를 진행했다. 또한 축적된 빅데이터 분석을 기반으로 이용자 수를 예측해 이번 행사 수요량을 산출했다. 다만 준비한 감귤이 조기 소진될 경우 증정 이벤트를 마칠 예정이다.

이에 앞서 SK렌터카는 지난 7월 지역 사회와 동반 성장을 위해 제주특별자치도 개발공사가 만드는 생수인 '삼다수'를 6만병 구입해 렌터카 이용 고객에게 무상 제공한 바 있다. 앞으로도 SK렌터카는 고객 조사와 지역 농가를 모니터하고 향후 행사 아이템을 발굴한다는 계획이다.

한편 SK렌터카 제주지점은 올 연말까지 SK렌터카 홈페이지를 통해 할인 코드를 제공하며 최대 85% 대여료 할인 이벤트를 진행하고 있다. 더불어 T-map 회원 대상으로 앱을 통해 ‘제주’를 검색하면 3일 대여시 1일 무료 혜택을 주는 '2+1 이벤트'도 진행중이다. 보다 자세한 사항은 SK렌터카 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

SK렌터카 관계자는 "본격적인 감귤 수확 철을 맞아 지역 농가를 돕는 동시에, 렌터카 고객에게 즐거움을 드리자는 취지로 이번 행사를 진행한다"며 "이용 차량 당 1팩(7개)씩 드리는 감귤을 맛보며 제주 관광에 멋과 맛을 더하길 바란다"고 말했다.

