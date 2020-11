KT-현대로보틱스-먼슬리키친, 공유주방 혁신 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 먼슬리키친, 현대로보틱스와 '공유주방 외식 디지털 전환(DX) 추진'을 위한 업무협약을 맺었다.

13일 KT에 따르면 이번 업무협약으로 3사는 ▲공유주방 외식 솔루션 공동 연구개발 ▲공유주방 전용 로봇 개발, 외식 DX 서비스 시범운영과 도입에 대한 협력 ▲성공적인 외식 DX 안착을 위한 마케팅 협력을 구체화할 예정이다. 3사는 이번 협약으로 현대로보틱스와 KT가 공동 개발한 로봇과 먼슬리키친의외식 관리시스템을 연동해 서빙 업무와 조리의 자동화를 이뤄낼 예정이다. 시범 적용 등을 거쳐 향후 전국 먼슬리키친의 공유주방 ‘먼키’ 매장으로 확대할 계획이다.

김혁균 먼슬리키친 대표는 “공유주방에 입주하는 점주들이 가장 편리하고 효율적으로 사용할 수 있는 외식 솔루션을 구비하고, 컨설팅해 주는 것이 먼슬리키친의 최대 목표다. 3자 간의 협력을 통해 시너지효과를 낼 것으로 기대한다”고 밝혔다. 윤대규 현대로보틱스 상무는 “현대로보틱스는 시장수요에 맞는 다양한 제품 라인업 출시를 준비 중이다”며 “이번 업무협약을 통해 F&B 분야에서 성공적인 비즈니스 모델을 구축할 것”이라고 언급했다.

전홍범 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)은 “외식업의 새로운 변화를 이끌어가고 있는 먼슬리키친과 로봇업계의 대표주자인 현대로보틱스와 함께 공유주방의 혁신적인 DX 전환을 추진할 것으로 기대된다”며 “KT는 앞으로도 외식업계를 비롯해 다양한 분야에서의 DX 전환을 지속 추진할 예정이다”고 말했다.

