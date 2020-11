"혁신 플랫폼 들어오면 큰 도움" 안철수, '대권주자 1위' 된 윤석열에 '러브콜'

윤석열 대권주자 지지율 첫 1위…이낙연·이재명 제쳐

안철수 "윤석열, 야권 혁신 플랫폼에 들어오면 큰 도움"

[아시아경제 허미담 기자] 안철수 국민의당 대표가 12일 자신이 제안한 '야권 혁신 플랫폼'에 윤석열 검찰총장이 함께하길 바란다는 뜻을 밝혔다. 윤 총장은 최근 이낙연 더불어민주당 대표와 이재명 경기도지사를 제치고 차기 대선주자 지지율 1위를 차지하는 등 유력한 대권 주자로 거론되고 있다.

안 대표는 이날 서울 마포구에서 열린 '더 좋은 세상으로'(마포포럼) 강연을 마친 뒤 취재진과 만난 자리에서 "일단 (윤 총장) 본인이 정치하겠다는 결심을 해야 한다"며 "윤 총장 같은 분이 혁신 플랫폼에 들어오면 야권에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

이어 "현 정부가 문제라고 인식하는 매우 많은 국민들이 윤 총장에게 기대하고 있지 않나"라며 "그런 분이 함께 플랫폼을 만들어가면 정말 좋겠다"고 했다.

이는 최근 여론조사에 차기 대선 주자 중 지지율 1위를 기록한 윤 총장을 혁신플랫폼 영입 대상으로 언급한 것이다. 앞서 윤 총장은 한 여론조사에서 이 대표와 이 지사를 제치고 차기 대선주자 선호도 1위에 올라 화제가 됐다. 윤 총장이 여론조사에서 1위에 오른 것은 조사대상에 포함된 이후 처음이다.

여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7~9일 전국 만18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 차기 대권주자 선호도를 조사한 결과, 윤 총장을 지지한다는 응답이 24.7%로 가장 높았다. 이 대표는 22.2%, 이 지사는 18.4%를 기록했다. (신뢰수준 95%에 표본오차 ±3.1%포인트. 자세한 조사 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.)

안 대표는 서울시장 보궐선거를 5개월 앞두고 야권 내 '인물 부재론'에 시달리자 '야권 혁신 플랫폼'을 강조하는 모양새다.

안 대표는 지난 6일 야권 재편의 방향으로 '혁신 플랫폼'을 제안한 바 있다. 그는 당시 국민미래포럼 강연에서 야권 재편의 방향에 대해 "새로운 혁신 플랫폼을 만들고 여러 야권이 만들어갈 대한민국의 미래, 구체적 비전, 우리만의 정책을 이야기할 때 다시 국민이 관심 갖고 귀를 기울일 것"이라며 "지금 중도뿐 아니라 합리적인 개혁을 바라는 진보까지도 다 포괄할 수 있는 그런 기반을 만들 수 있다고 생각한다"고 말했다.

그는 비공개 토론 자리에서 신당 창당의 가능성을 내비치기도 했다. 한 참석자가 '혁신 플랫폼의 구체적인 방향과 성격은 무엇이냐'고 묻자 안 대표는 "새로운 정당의 형태가 될 수도 있고 연대체의 형태가 될 수 있다"고 답한 것으로 전해졌다.

다만 제1야당인 국민의힘은 '신당 창당론'에 대해 부정적인 입장이다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 지난 8일 "관심도 없고, 혼자 하면 되는 거다. 자기가 한다는데 어떻게 막겠느냐"라고 일축했다. 주호영 국민의힘 원내대표 또한 "지금 시점에서 안 대표가 주장하는 창당이라든지 혁신형 플랫폼이 가능한지 회의적이다"고 했다.

야권 내 정치적 파장이 이어지자 안 대표는 '신당 창당'은 거론한 적이 없다며 부인했다. 그는 "야권이 협력하고 연대하는 방법은 여러 다양한 경우의 수가 있다고 생각한다. 가장 느슨한 연대에서부터 새로운 당을 만드는 것까지 다양한 스펙트럼이 있고, 그 모든 걸 표현하기 위해 플랫폼이란 단어를 쓴 거다"고 해명했다.

