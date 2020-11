김근식 "개천절 시위대는 살인자, 11.14 민중대회 시위대는 민주시민?"

[아시아경제 김영은 기자] 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장이 오는 14일 전국에서 10만 명이 모이는 전국노동자대회를 앞두고 지난 10월 개천절 집회와 비교하며 정부의 소극적 방역 대응을 지적했다.

김 위원장은 13일 자신의 페이스북을 통해 "개천절에는 광화문 일대가 코로나바이러스 '창궐지역'이었고, 11.14일에는 광화문 일대가 코로나 '청정지역'인가보다"라고 말했다.

이어 "개천절 반정부 시위대는 코로나 '보균자'들이고, 11.14 민중대회 시위대는 코로나 '무균자'들인가보다"라며 "개천절에는 집회시위의 자유보다 코로나 '방역이 우선'이었고, 11.14일에는 코로나 방역보다 집회시위의 '자유가 우선'인 모양"이라고 비판했다.

그러면서 "개천절 반정부 시위대는 '살인자'이고, 11.14 민중대회 시위대는 '민주시민'이냐"며 "문 정권에게 개천절 집회는 원천봉쇄와 불심검문의 대상이자 살인자들의 준동이고, 11.14 집회는 보호 대상이자 민중의 평화시위냐"고 지적했다.

또 김 위원장은 "국민을 둘로 나누는 분열과 적대의 정치, 우리 편은 챙기고 남의 편은 찍어내는 차별과 배제의 정치"라며 "트럼프가 결국 몰락하게 된 이유이고, 문 정권도 결국 몰락하게 될 이유"라고 일갈했다.

