KB국민카드, '웰컴 키트' 그래피스 디자인 애뉴얼 2021 은상 수상

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드는 자사 고객 증정품 패키지 '웰컴 키트'가 국제 디자인 공모전인 '그래피스 디자인 애뉴얼 2021'에서 인쇄·브랜딩 부문 은상을 수상했다고 13일 밝혔다.

그래피스 애뉴얼은 80여 년의 역사를 가진 디자인 연감으로 매년 ▲포스터 ▲디자인 ▲광고 ▲사진 등의 분야에서 그래픽 디자인에 특화된 우수 디자인 선정하는 국제 공모전이다.

이번에 은상을 수상한 웰컴 키트는 텀블러, 메모지, 필기도구 등 실용성 있는 품목으로 구성된 고객 증정품 패키지다. KB국민카드의 브랜드 색상인 노란색을 활용해 '국민의 행복생활 파트너'라는 회사 비전과 고객중심, 전문성 등의 가치를 심플하고 차별화된 디자인으로 표현한 것이 특징이다.

KB국민카드 관계자는 "이번 수상은 KB국민카드가 펼쳐왔던 고객 중심의 차별화된 디자인 역량과 성과를 대외적으로 인정 받았다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

