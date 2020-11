삼성생명, 온택트 '혼공 노하우' 고객 세미나 실시

공부의 신, 강성태 등 명강사 3인 참여

[아시아경제 기하영 기자]삼성생명은 11일부터 4회에 걸쳐 초·중·고 자녀 및 부모들을 대상으로 혼자 공부할 수 있는 노하우를 알려주는 고객 세미나를 진행한다고 13일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 많은 학부모들과 아이들이 온라인 수업과 가정 학습에 어려움을 느끼고 있다. 특히 온라인 수업으로 인해 혼자 하는 학습법에서 많은 문제점들이 나타나고 있어 삼성생명은 이번 고객 세미나를 기획했다.

세미나는 초·중·고 학년별 특성에 맞춰 차별화된 컨텐츠를 제공할 예정으로 총 4회로 운영된다. 고등부는 공부의 신으로 유명한 공신닷컴 강성태 대표, 중등부는 스카이캐슬의 실제 모델인 에듀맘 최성현 대표, 초등부는 민성원연구소 민성원 대표가 진행할 예정이다.

오는 17,19일 개최예정인 세미나 참가신청은 삼성생명 컨설턴트를 통해서 가능하며 신청 후 제공되는 접속URL과 ID를 사용해서 접속이 가능하다.

삼성생명 관계자는 "보험,금융 컨텐츠 뿐만 아니라, 고객들이 관심을 가질 만한 다양한 사회 이슈 및 생활 컨텐츠 중심으로 한 비대면 강의를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

