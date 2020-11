코로나 이기는 우리 아이 건강 생활습관?

송파구 ‘2020 키즈 건강 온라인 엑스포 공모전’ 시상식 개최...그림, 사진, 영상 등에 건강 습관 담아…2000여 명 참여

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 16일 송파구청 대강당에서 ‘2020 송파 키즈 건강 온라인 엑스포 공모전’ 시상식을 개최한다.

‘키즈 건강 엑스포’는 어린이들의 올바른 식생활습관 형성과 건강한 성장을 돕기 위해 마련한 자리다.

영유아기 아이들을 대상으로는 전국 최초로 기획된 건강엑스포로 다양한 체험을 통해 건강관리 방법을 쉽고 재미있게 익힐 수 있다.

송파구와 송파구어린이급식지원센터와 함께 진행한다.

올해는 코로나19 상황을 고려해 지난 9월2일 온라인으로 건강엑스포를 진행, 6월1일부터 9월2일까지 부대행사를 이어갔다.

'건강한 식습관, 먹거리, 위생, 운동, 환경, 행복'을 주제로 ▲송파키즈 건강 그림대회 ▲건강한 우리 아이, 행복 포착! 사진 콘테스트 ▲재미있는 건강놀이 공모전 ▲선생님과 함께 춤을 영상 공모전이 진행됐다.

3개월간 이어진 이번 공모전에는 2000명이 넘는 영유아가 참여해 총 2119개 작품을 출품했다. 손씻기 중요성을 아이의 개성을 살려 잘 표현한 그림작품과 천진난만한 아이의 미소를 담은 사진작품이 대상을 수상하는 등 총 203개의 작품이 선정됐다.

시상식은 16일 오후 3시 송파구청 대강당에서 진행된다. 이 날 행사에는 감염병 예방을 위해 시상자 중 부문별 최우수상 이상에 선정된 어린이와 교사 등 32명이 참석한다. 시상식은 송파TV 유튜브 채널을 통해 생중계 되며 수상작들은 구청 대강당에 전시될 예정이다.

특히, 구는 그림과 사진부문 공모전 수상작 200여 점을 전자책 형태로 제작해 구청 홈페이지(전자간행물 메뉴)에 게시해 교육자료로 활용하도록 할 방침이다.

박성수 송파구청장은 “최근 코로나19가 일상이 된 상황 속에 어느 때보다 영유아기 건강관리의 중요성이 강조되고 있다”면서 “앞으로도 다양한 사업을 발굴해 아이들이 송파에서 건강하고 균형 있게 자랄 수 있도록 하겠다”고 전했다.

