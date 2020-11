서울여자대학교 전혜정 총장, '스테이 스트롱 캠페인' 동참

[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교는 전혜정 총장이 '스테이 스트롱' 캠페인에 동참했다고 13일 밝혔다.

스테이 스트롱 캠페인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 응원하는 사회관계망서비스(SNS) 릴레이 캠페인이다. '철저한 개인 위생 관리를 통해 함께 이겨내자'는 의미가 담겨 있다.

전 총장은 "Stay Strong, 서울여자대학교가 함께 합니다!"라고 적힌 팻말을 들고 캠페인에 나섰다. 그는 "코로나19 장기화로 인해 헌신하는 의료진과 방역 당국 관계자께 감사드린다"며 "개인위생을 철저하게 준수하여 국민 모두가 코로나19를 잘 극복해 나가길 바라며, 서울여대도 안전한 캠퍼스 환경을 유지하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

캠페인 참여 내용은 서울여대 공식 인스타그램과 홈페이지를 통해 공개됐다. 이동훈 서울과기대 총장의 지명으로 참여한 전혜정 총장은 다음 참여자로 배상훈 성균관대 학생처장을 지명했다.

