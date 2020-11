[아시아경제 이현주 기자] 한양대학교는 충남 천안에 있는 백석대학교, 백석문화대학교와 'HY-LIVE 컨소시엄' 협약을 맺었다고 13일 밝혔다. 국내 대학 간 공유 교육을 활성화 하기 위한 것으로 한양대는 지난 9월 을지대, 광주여대와도 이런 협약을 체결했다.

백석대와 백석문화대 학생들은 각 대학 강의실에서 홀로그램으로 구현된 한양대 교수의 강의를 실시간으로 들을 수 있게 된다. 또 실습 수업의 경우 한양대가 진행 중인 ‘과학기술정보통신부 XR+α사업’과 연계해 가상·증강현실(VR·AR) 실감형 실험 시스템을 활용해 진행할 예정이다.

