롯데마트, ‘농업-기업간 상생협력 경진대회’ 대상 수상

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 농림축산식품부와 대한상공회의소가 주관하는 ‘농업-기업간 상생협력 경진대회’에서 최고상인 농림축산식품부 장관상 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

올 해 6회째를 맞은 ‘농업-기업간 상생협력 경진대회’는 농업, 기업, 지자체 간 상생 모델을 통해 성과를 창출하고 농식품 산업발전에 긍정적 영향을 미친 사례를 발굴함으로써, 민간 차원의 상생 협력 분위기 확산을 위해 개최된다. 전국 기업, 단체 직접 접수 및 지자체 추천을 받은 단체가 서류 평가와 현장 심사를 거쳐 수상자로 선정된다.

롯데마트는 ‘대한민국 산지뚝심 프로젝트-상생협력을 통한 로컬푸드 확대로 신선식품 가치 차별화’라는 주제로 참여해 대상을 차지했다. 롯데마트는 2014년부터 로컬푸드를 도입, 농가에 안정적 판로를 제공하고 고객에게는 우수한 상품을 공급해 생산자 기반 지역경제 활성화 선순환 구조를 구축해 오고 있다.

또한, 로컬푸드 확대를 위한 ‘대한민국 산지뚝심’ 프로젝트를 시행하며 상품 개발, 생산자 단체 교육, 자체 품질 기준 수립 등 다양한 활동을 진행해 온 것에 대해 좋은 평가를 받은 것으로 분석된다.

문영표 롯데마트 대표는 “롯데마트 매장은 곧 산지라는 롯데마트 신선식품의 가치를 실현하기 위해 다양한 노력을 기울인 결과 이번 경진대회에서 대상을 수상하게 됐다”라며 “추후에도 지속적으로 지역의 우수한 농수축산물을 발굴해 고객들이 믿고 먹을 수 있는 상품을 소개해 나갈 것”이라고 말했다.

