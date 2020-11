옵티머스 관계사 임원 2명 구속… 1명은 기각

[아시아경제 조성필 기자] 옵티머스잔산운용 펀드 사기에 연루된 해덕파워웨이 전 대표 등 관계사 임원들이 구속됐다.

서울중앙지법 최창훈 영장전담 부장판사는 횡령 등의 혐의를 받는 코스닥상장사 해덕파워웨이의 박 모 전 대표와 관계사 오 모 회장 등 2명에 대해 12일 오후 늦게 구속영장을 발부했다. 최 부장판사는 "혐의 사실에 대한 소명이 갖춰져 있고, 행위와 결과의 불법이 중하다"며 "이해가 상반되고, 사후 피해를 보전한다고 해서 회사가 본래 그 자리로 돌아갈 수 없다는 점에서 구속의 사유와 필요성이 인정된다"고 밝혔다.

다만 이들과 함께 구속영장이 청구된 해덕파워웨이 자회사 세보테크의 강 모 총괄이사에 대해선 "피의자의 진술 내용, 공범관계에서의 지휘와 역할 등을 볼 때 도망하거나 증거를 인멸할 염려가 있다고 인정하기 어렵다"며 영장을 기각했다.

박 전 대표는 지난 5월 해덕파워웨이 명의의 예금을 담보로 133억원을 대출받아 김재현 옵티머스 대표에게 넘기고, 해덕파워웨이 최대주주인 화성산업의 유상증자 대금을 빼돌린 혐의를 받는다. 강 총괄이사와 오 회장은 세보테크 자금을 유용해 오 회장의 M사 지분인수 등에 쓴 혐의다.

검찰은 이들을 상대로 추가 범행 여부를 확인하는 등 수사를 이어갈 방침이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr