트럼프, 中 인민해방군 관련기업 '투자 금지' 서명

내년 1월11일 시행 행정명령..바이든 취임 앞두고 '몽니' 가능성

화웨이·차이나모바일 등 31개 기업 겨냥

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령이 업무에 복귀하자마자 중국 견제를 위한 행정명령에 서명했다.

미 언론에 따르면 트럼프 대통령은 12일(현지시간) 미국인과 미국 기업의 중국 관련 투자를 규제하는 내용의 행정명령에 서명했다.

이 행정명령은 중국 인민해방군과 관련된 기업에 대한 미국의 투자를 금지하는 내용이 골자다. 경제주간 포브스는 미 국방부가 중국 공산당 및 인민해방군과 관련이 있다고 판단한 31개 기업이 대상이라고 전했다. 중국의 통신장비업체 화웨이와 중국 1위 이동통신 사업자인 차이나모바일도 이 명단에 포함돼 있다.

해당 기업들과 관련된 직접 투자뿐 아니라 파생상품 등도 거래가 금지된다. 이 행정명령대로라면 미국의 연기금은 중국 관련 기업 투자에 상당한 제약을 받을 것으로 보인다.

이번 행정명령 시행일은 내년 1월11일이다. 조 바이든 대통령 당선인의 취임 예정일로 알려진 날의 불과 열흘 전이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr