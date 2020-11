'어서와' 빌푸, 한국인 아내 공개…"신혼 4개월차"

[아시아경제 김봉주 기자] 핀란드 출신 빌푸가 아내와 함께 한국을 방문해 근황을 전했다.

12일 방송된 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에는 한국살이 한 달 차 핀란드 출신 빌푸가 출연했다.

이날 방송에서는 핀란드 출신 빌푸의 한국살이 일상이 공개됐다.

스튜디오에 등장한 빌푸는 "한국살이 한달 차 핀란드에서 온 빌푸"라고 소개했고, 출연자들은 "연예인을 보는 것 같다"며 반가워했다.

빌푸는 2017년 '어서와 한국은 처음이지?'에 출연해 무아지경 한식 '먹방'을 선보이며 사랑을 받은 바 있다. 그는 시청자들의 요청으로 지난해 다시 한번 한국에 방문한 바 있다.

특히 한국 김준현과 핀란드 빌푸, 두 먹신의 만남에 MC들은 "투샷을 볼 줄이야"라며 즐거워했다.

빌푸는 "한국에 와서 3kg가 쪘다"고 털어놓았다.

이어 공개된 영상에서는 빌푸 부부가 한국에 도착해 2주간의 자가격리에 돌입하는 모습이 그려졌다.

신혼 4개월 차 발푸는 아내 류선정 씨에 대해 "내겐 세상에서 가장 아름다운 사람"이라고 말했다.

두 사람은 친구의 소개로 3년 전에 만났다고 말했다.

류선정 씨는 자가격리 기간 남편을 위해 요리하는 모습을 공개했다.

류 씨는 "베이비를 위해 요리하고 있다. 우리 베이비는 항상 배고프거든요"라고 말해 폭소케 했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr